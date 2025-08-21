POL-HRO: Notarztfahrzeug in Kritzmow bei Rostock verunglückt
Rostock (ots) -
Gegen 16:10 Uhr kam es heute in der Ortslage Kritzmow bei Rostock zu
einem Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einem Kreuzungsbereich in
der Satower Straße zum Zusammenstoß. Das Notarztfahrzeug war zum
Unfallzeitpunkt mit Sonder- und Wegerechten unterwegs und fuhr in die
Kreuzung bei der Ampelphase rot ein. Eine 61-jährige Mazda-Fahrerin
fuhr zeitgleich bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung ein und
wollte abbiegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge.
Sowohl die 61-jährige Mazda-Fahrerin als auch der 57-jährige Fahrer
des Notarztfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen.
Ein Rettungswagen brachte die 61-Jährige zur Durchführung weiterer
medizinischer Maßnahmen ins Südstadtklinikum.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und
mussten geborgen werden.
Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 18:00 Uhr beendet.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell