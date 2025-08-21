POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B109 (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots) -



Am 21.08.2025, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich auf der B 109, am

Abzweig Neuendorf A ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem

Kenntnisstand befuhr der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW

Skoda die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung

Ferdinandshof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Skoda nach

links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im

Anschluss in der Nebenanlage zum Stillstand. Der 73-Jährige wurde

schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels

Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen. Die

70-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Sie

wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW ins Klinikum nach

Ueckermünde verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die B 109 für etwa 1 Stunde voll

gesperrt werden.



