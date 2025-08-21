POL-ANK: Überholmannöver endet mit sechs Verletzten

Klein Bünzow (ots) -



Am heutigen Donnerstag, den 21.08.2025, kam es auf der B 109 - Höhe Klein Bünzow - zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Ford und vier Mitfahrern die B 109 in Richtung Moeckow Berg. Vor dem 24-Jährigen fuhr ein Lkw in gleicher Richtung. Ein hinter dem Ford fahrender Pkw Audi habe bereits überholt und sich auf Höhe des Fords befunden, als der 24-Jährige ebenfalls zum Überholen ausgeschert habe. Hierdurch sei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Der Audi sei in weiterer Folge von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen, bevor er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer des Ford habe ebenfalls die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist mit einem Straßenbaum kollidiert.



Durch den Unfall wurde der 55-jährige Fahrer des Audis schwerverletzt. Der 24-jährige Fahrzeugführer des Fords sowie seine vier Mitfahrer im Alter von 25 und 26 Jahren wurden leichtverletzt.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 61.500 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Die B 109 war zur Unfallaufnahme für fast zwei Stunden vollgesperrt.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



