POL-NB: Einbrüche und Autodiebstahl

Am Morgen des 20.08.2025 bekam das Polizeirevier Malchin die Meldung über einen versuchten und einen vollendeten Einbruch im Tollensekaufpark in der Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow. Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in einen dortigen Imbiss und versuchten es auch bei einem Schreibwarengeschäft. Beim Letzteren wollten die Täter gewaltsam Zutritt zum Geschäft über ein Fenster erlangen, was jedoch misslang. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. In der unmittelbaren Nähe gelang jedoch ein Einbruch in der Zeit von 00:10 Uhr bis 06:00 Uhr. Hier gelangten die Täter über eine Tür in das Geschäft und entwendeten Werkzeugkleinteile, mehrere Getränkedosen, Bargeld aus der Kasse, ein Lieferantenportemonnaie samt Inhalt und ein Autoschlüssel für das Lieferauto.



Ebenfalls am Mittwochvormittag wurde über den Notruf der Polizei bekannt, dass auf dem Acker zwischen Gnevkow und Sarow ein PKW stehen soll. Die Beamten des Polizeireviers Malchin fuhren vor Ort und konnten den Sachverhalt bestätigen. Auf dem Acker befand sich ein Neuwagen der Marke Opel ohne Kennzeichen. Recherchen in den polizeilichen Systemen ergaben, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, welches einem Autohaus im Gewerbehof in Altentreptow zugeordnet werden kann. Ein Tatzeitraum kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt benannt werden, wird aber auf den 18.09.2025 oder 19.09.2025 vermutet.



Die Polizei sucht in beiden Fällen nach möglichen Zeugen der Taten. Wer Hinweise zu den Einbrüchen im Tollensekaufpark oder zu dem geklauten PKW vom Autohaus geben kann, meldet sich bei der Polizei in Malchin unter der 03994-2310.



