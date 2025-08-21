POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in Rostock

Rostock (ots) -



Am Donnerstagvormittag, den 21.08.2025, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich in der Kröpeliner Tor-Vorstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 35-jährige Fahrer eines Pkw Seat Cupra die Arnold-Bernhard-Straße aus Richtung Saarplatz in Fahrtrichtung Vögenteich. Auf Höhe der Stampfmüllerstraße nutzte er die mittlere der drei Fahrspuren, als plötzlich eine 89-jährige Fußgängerin die Fahrbahn in Richtung des Deutsche-Med-Gebäudes überquerte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.



Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Frau erlitt dabei unter anderem eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der Fahrzeugführer erlitt einen schock. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



