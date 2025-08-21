POL-HST: 49-Jähriger wird beim Klauen erwischt und es kommt zur Rangelei

Stralsund (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 20. August 2025 wurde die Stralsunder Polizei gegen 18:45 Uhr zu einem Supermarkt in der Lindenallee gerufen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein polizeibekannter 49-jähriger Mann den Kassenbereich des Supermarktes durchtreten, ohne die Waren zu bezahlen, die er zuvor in seinen Rucksack gesteckt hatte.



Der Aufforderung einer 29-jährigen Mitarbeiterin, den Inhalt seines Rucksackes zu zeigen, kam er nicht nach, vielmehr soll er sie aus dem Weg geschubst haben. Ein 23-jähriger Kollege kam der Supermarktmitarbeiterin zu Hilfe. Es kam zur Rangelei, der Rucksack samt Inhalt konnte sichergestellt werden. Die Mitarbeiter des Supermarktes wurden leicht verletzt.



Der Tatverdächtige entfernte sich vom Tatort, konnte wenig später in der näheren Umgebung von der Polizei aufgegriffen werden. Eine freiwillig durchgeführte Überprüfung des Atemalkohol ergab einen Wert von 1,69 Promille.



Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme wieder aufgehoben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, des Ladendiebstahls und der vorsätzlichen Körperverletzung aufgenommen.



Alle beteiligten Personen in dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



