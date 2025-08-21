POL-HST: Unbekannte Täter beschädigen Parkscheinautomaten auf dem Fischland und auf Rügen

Fischland/Rügen (ots) -



Am Mittwoch (20.08.2025) wurde die Polizei gleich über mehrere beschädigte Parkscheinautomaten informiert.

Nach ersten Erkenntnissen haben derzeit unbekannte Tatverdächtige auf einem Parkplatz im Göhrener Weg in Lobbe einen Automaten aufgebrochen. Die Tatzeit war zwischen 15:30 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird in diesem Fall auf etwa 850 Euro geschätzt.



Ähnliches Vorgehen nahm die Polizei aus Ribnitz-Damgarten auf. Dort stellte ein Berechtigter ebenfalls zwei beschädigte Automaten fest. Betroffen waren die Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz an der Landesstraße 21 auf Höhe des Strandübergang 19 und auch auf dem Parkplatz in der Strandstraße im Ostseebad Wustrow. Der Schaden der auch hier zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnertag 10:00 Uhr entstanden ist, wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt, da beide Automaten unbrauchbar sind und ersetzt werden müssen.



In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070, oder im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter 03821/8750, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Sänger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell