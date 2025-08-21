POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 63-Jährigen aus Parchim

Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Die mit Wirkung vom 20.08.2025 eingeleitete Fahndung nach einem 63-jährigen Mann aus Parchim wird hiermit eingestellt. Der Vermisste konnte durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten und Lichtbilder.



