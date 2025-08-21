POL-HRO: Unfall mit drei Verletzten in Rüting bei Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am 20.08.2025 kam es gegen 18:54 Uhr auf der L03 in der Ortslage

Rüting zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen.

Der 40-jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt

die L03 in Fahrtrichtung Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam

der BMW-Fahrer wegen einer Unachtsamkeit nach links von der eigenen

Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volvo. In der

Folge kamen beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die

Landstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der

Fahrzeuge vollständig gesperrt. Zwei Insassen des PKW Volvo (49 Jahre

und 45 Jahre) und der Unfallverursacher wurden leichtverletzt und zur

weiteren medizinischen Untersuchung mittels Rettungswagen in das

Krankenhaus nach Grevesmühlen verbracht. Die ausgetretenen

Betriebsstoffe konnten durch die eingesetzte Feuerwehr bereinigt

werden, sodass die L03 nach erfolgter Bergung der Fahrzeuge gegen

20:30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft

sich nach ersten Schätzungen auf circa 40.000,-EUR.



Dominik Kagel

Polizeikommissar

Polizeirevier Grevesmühlen



