POL-HRO: Unfall mit drei Verletzten in Rüting bei Grevesmühlen
Grevesmühlen (ots) -
Am 20.08.2025 kam es gegen 18:54 Uhr auf der L03 in der Ortslage
Rüting zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Fahrzeuginsassen.
Der 40-jährige Fahrzeugführer eines BMW befuhr zum Unfallzeitpunkt
die L03 in Fahrtrichtung Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam
der BMW-Fahrer wegen einer Unachtsamkeit nach links von der eigenen
Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Volvo. In der
Folge kamen beide Fahrzeuge mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die
Landstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und zur Bergung der
Fahrzeuge vollständig gesperrt. Zwei Insassen des PKW Volvo (49 Jahre
und 45 Jahre) und der Unfallverursacher wurden leichtverletzt und zur
weiteren medizinischen Untersuchung mittels Rettungswagen in das
Krankenhaus nach Grevesmühlen verbracht. Die ausgetretenen
Betriebsstoffe konnten durch die eingesetzte Feuerwehr bereinigt
werden, sodass die L03 nach erfolgter Bergung der Fahrzeuge gegen
20:30 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft
sich nach ersten Schätzungen auf circa 40.000,-EUR.
Dominik Kagel
Polizeikommissar
Polizeirevier Grevesmühlen
