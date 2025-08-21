POL-HRO: Plötzlicher Schwächeanfall führt zu Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Wittenburg

Wittenburg (ots) -



Am 20.08.2025 kam es am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen

Wittenburg und Hagenow in Fahrtrichtung Berlin.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 67-jährige Fahrer eines Ford

Kuga infolge eines Schwächeanfalls aus ungeklärter Ursache kurzzeitig

das Bewusstsein, in dessen Folge er von der Fahrbahn abkam. Dabei

kollidierte er mehrmals mit den Außen- und Mittelschutzplanken und

kam letztendlich auf der Überholspur zum Stehen. Mehrere Zeugen

hielten daraufhin an und setzten den Notruf ab.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 67-Jährige

leichtverletzt ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Das Fahrzeug

war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die BAB 24 in Richtung Berlin

bis ca. 21:00 Uhr gesperrt.



Julia Schiller

Polizeikommissarin

Autobahn- & Verkehrspolizeirevier Stolpe



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell