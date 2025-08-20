POL-HRO: 42-Jährige leistet Widerstand nach Platzverweis

Schwerin (ots) -



Am vergangenen Dienstag, 19.08.2025, gegen 14:15 Uhr, wurden Beamte der Bereitschaftspolizei, welche sich im Rahmen des Präsenzkonzeptes auf dem Marienplatz aufhielten auf eine 42-jährige, deutsche Frau aufmerksam, die bereits im Vorfeld einen Platzverweis für den Innenstadtbereich erhalten hatte. Grund hierfür waren lautstarke Beschimpfungen gegenüber Passanten.



Obwohl die Frau den Bereich zunächst verlassen hatte, fiel sie den eingesetzten Beamten kurze Zeit später erneut vor einem Bankgebäude auf. Zur Durchsetzung des bestehenden Platzverweises begaben sich die Polizisten zu der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Frau. Diese zeigte sich unkooperativ und verweigerte die Befolgung polizeilicher Anordnungen.



Als die Beamten die Frau unter Anwendung von einfachem Zwang zum Streifenwagen verbringen wollten, riss sie sich los, biss einem Beamten in die behandschuhte Hand, warf sich zu Boden und trat um sich. Die Frau, die mit 0,69 Promille alkoholisiert war, musste gefesselt und anschließend in Gewahrsam genommen werden. Die eingesetzten Beamten sowie die 42-Jährige blieben unverletzt.



Gegen die 42-Jährige wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.



