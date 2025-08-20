LWSPA M-V: Fahrgastschiff kollidiert mit Segelyacht vor der Seebrücke Sellin

Sassnitz (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 19.08.2025 informierte der der Bootsführer einer Charteryacht die Wasserschutzpolizei Sassnitz, dass sein Boot nahe der Seebrücke Sellin mit einem Fahrgastschiff kollidiert sei. Beim Ablegemanöver von der Seebrücke, war das Fahrgastschiff rückwärts zu nahe an die vor Anker liegende Charteryacht geraten, wobei Beschädigungen an beiden Unfallgegnern entstand. Beide Schiffe konnten später den Hafen Sassnitz anlaufen, wo die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufnahm. Diese setzte weiterführend die zuständigen Behörden über das Ereignis in Kenntnis und leitete ein Strafverfahren gegen den Schiffsführer des Fahrgastschiffes ein.



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell