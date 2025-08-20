POL-NB: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Röckwitz (ots) -



Am Dienstag, dem 19.08.2025, um 07:15 Uhr wurde über den Notruf der Polizei ein Diebstahl auf einem Gelände am Ortsausgang Röckwitz in Richtung Tützpatz gemeldet.



Es wurde bekannt, dass bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 18.08.2025, 14:15 Uhr bis zum frühen Morgen des 19.08.2025 sich unbefugt Zutritt zu dem dortigen Gelände verschafft haben. Das sonst verschlossene Zufahrtstor wurden offen stehend festgestellt. Durch die Tatverdächtigen wurden aus einem Bagger 200 Liter Diesel entwendet. Weiterhin wurde ein Radlader angegriffen und aus diesem 40 Liter Diesel, ein Nivelliergerät und eine Messlatte entwendet. Insgesamt entstand ein Stehlschaden in Höhe von circa 800 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung in den Einsatz.



Die Polizei bittet um Unterstützung und sucht nach möglichen Zeugen zu dem Diebstahl. Bei Hinweisen melden Sie sich im Polizeirevier Malchin unter der 03994-2310.



