POL-NB: Polizeieinsatz in Möllenbeck

Am Dienstagabend, dem 19.08.2025, kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Möllenbeck bei einem dortigen Sommercamp. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz wurden gerufen, da mehrere Kinder vor Ort durch einen Mann mit einer Softair-Waffe beschossen worden sein sollen.



Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gruppe von Kindern beim Versteckenspielen von einem 45-jährigen Deutschen mit einer Softair-Pistole beschossen wurden. Nach ersten Erkenntnissen, seien Hintergründe der Tat vorangegangene Streitigkeiten gewesen. Bei den durch die Schüsse verletzten Kindern handelt es sich um sechs Jungen im Alter von sieben bis dreizehn Jahren. Zur medizinischen Begutachtung der Verletzungen kam eine Rettungswagenbesatzung zum Einsatz, der leichte Hämatome am Körper der Jungen feststellen konnte.



Gegen den Beschuldigten wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt.



