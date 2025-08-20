Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 63-Jährigen aus Parchim - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit etwa 18:00 Uhr des 19.08.2025 wird der 63-jährige Lutz Leyh aus Parchim vermisst. Zuletzt habe sich der Gesuchte in der Kleingartenanlage "WOCKERTAL e.V." aufgehalten. Trotz bereits umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Personenspürhundes sowie dem Polizeihubschrauber, ist der Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,85m bis 1,90m groß

kräftige Statur

dunkles, mittellanges Haar zum Scheitel gekämmt

Zur Bekleidung sowie zu ggf. mitgeführten Gegenständen liegen indes keine Angaben vor.

Personen, die den Vermissten seit dem o.g. Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Parchim unter 038716000 zu melden. Selbstverständlich nimmt auch jede weitere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.