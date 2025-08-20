LWSPA M-V: Seeschiffsunfall im Bereich Warnemünder Cruise Center

Waldeck (ots) -



Am 19.08.2025, um 18:45 Uhr, informierte die Verkehrszentrale Warnemünde Traffic die WSPI Rostock über eine Böschungsanfahrung.

Der norwegische Kreuzliner MV "Nordstjernen" (IMO 5255777) havarierte kurz nach dem Ablegen. Nach ersten Informationen lief die "Nordstjernen" achteraus vom WCC-LP P8 in das Seekanal-FW. Durch eine Havarie war es der Schiffsführung nicht möglich mit dem Kreuzliner wieder in Vorausfahrt zu gehen. So kam es auf der gegenüber liegenden Uferseite, auf Höhe der FW-Tonne 24, zu einer Böschungsanfahrung.

Da die "Nordstjernen" im weiteren Verlauf wieder in Vorausfahrt gehen konnte, lief der Kreuzliner aus eigener Kraft den nächstgelegenen LP des WCC, LP7 an. Durch die BG Verkehr - Dienststelle Schiffsicherheit wurde ein Weiterfahrtverbot verfügt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Störung der pneumatischen Ansteuerung des Verstell-Propellers ursächlich für den verzögerten Kurswechsel der "Nordstjernen" war.

Mit Genehmigung BG-Verkehr, wurde am 20.08.2025, um 01:30 Uhr die "Nordstjernen" unter Schlepper-Assistenz (Fairplay 55) zum LP 46 im Rostocker Überseehafen verholt.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein Austritt von Betriebsstoffen war nicht feststellbar.

Die Schadenshöhe am Schiff konnte noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Quelle: WSPI Rostock



