POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 19.08.2025 kam es gegen 19:00 Uhr in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer einer Harley-Davidson befuhr die Neustrelitzer Straße stadtauswärts und touchierte kurz hinter der Kreuzung zur Kirschenallee zunächst einen Bordstein auf der linken Fahrbahnseite, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stieß in der weiteren Folge gegen einen vor ihm fahrenden PKW. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Neustrelitzer Straße kurzzeitig gesperrt werden.



