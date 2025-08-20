POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Poppendorf
Bentwisch (ots) -
Gegen 18:45 Uhr kam es am 19.08.2025 zu einem Brand in einem
Einfamilienhaus in Poppendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen brach
das Feuer in der Sauna des Hauses aus und verbreitete sich
anschließend über den Carport, den dort abgestellten PKW und griff
anschließend auf das Wohnhaus über. Die dreiköpfige Familie konnte
sich unverletzt aus dem Haus und den Gefahrenbereich begeben. An dem
komplett ausgebrannten Haus sowie an zwei benachbarten Grundstücken
entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Die
eingesetzten Feuerwehren acht umliegender Gemeinden haben ein
Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser unterbinden können. Die
betroffene Familie kam bei Angehörigen unter. Die genaue Brandursache
ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.
