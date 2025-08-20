POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Poppendorf

Bentwisch (ots) -



Gegen 18:45 Uhr kam es am 19.08.2025 zu einem Brand in einem

Einfamilienhaus in Poppendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen brach

das Feuer in der Sauna des Hauses aus und verbreitete sich

anschließend über den Carport, den dort abgestellten PKW und griff

anschließend auf das Wohnhaus über. Die dreiköpfige Familie konnte

sich unverletzt aus dem Haus und den Gefahrenbereich begeben. An dem

komplett ausgebrannten Haus sowie an zwei benachbarten Grundstücken

entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro. Die

eingesetzten Feuerwehren acht umliegender Gemeinden haben ein

Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser unterbinden können. Die

betroffene Familie kam bei Angehörigen unter. Die genaue Brandursache

ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.



