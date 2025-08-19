POL-HRO: Zwei Unfälle mit mehreren Verletzen auf der A19
A19/Laage-Kavelstorf (ots) -
Gegen Dienstagmittag kam es auf der A19 zwischen den Anschlussstellen
Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock zu zwei
Verkehrsunfällen mit mehreren verletzen Personen. Der erste Unfall
ereignete sich gegen 12:00 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer auf
einen vor ihm befindlichen PKW auffuhr. Die 67-jährige Beifahrerin
des zweiten Fahrzeugs wurde hierbei leichtverletzt. Nach ersten
Erkenntnissen kam es zuvor zu aufstauendem Verkehr und einer
Fahrbahnverengung aufgrund von Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn.
Das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein
Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde
über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
Infolgedessen entstand ein ca. zwei Kilometer langer Rückstau.
Am Stauende kam es gegen 14:00 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei dem
zwei Personen schwerverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen
fuhr ein 93-jähriger Autofahrer auf einen PKW Opel auf, der am
Stauende stand. Die 26-jährige Insassin und der Unfallfahrer wurden
jeweils schwerverletzt. Der Opel wurde zudem auf einen davorstehenden
PKW Mercedes geschoben. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Die
26-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus
gebracht werden. Die beiden PKW der Verletzten mussten abgeschleppt
werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Für die
Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. fünf Stunden zu
Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweisen Sperrungen der A19 in
Richtung Rostock.
Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.
