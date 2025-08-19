POL-HRO: Zwei Unfälle mit mehreren Verletzen auf der A19

A19/Laage-Kavelstorf (ots) -



Gegen Dienstagmittag kam es auf der A19 zwischen den Anschlussstellen

Laage und Kavelstorf in Fahrtrichtung Rostock zu zwei

Verkehrsunfällen mit mehreren verletzen Personen. Der erste Unfall

ereignete sich gegen 12:00 Uhr, als ein 76-jähriger Autofahrer auf

einen vor ihm befindlichen PKW auffuhr. Die 67-jährige Beifahrerin

des zweiten Fahrzeugs wurde hierbei leichtverletzt. Nach ersten

Erkenntnissen kam es zuvor zu aufstauendem Verkehr und einer

Fahrbahnverengung aufgrund von Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn.

Das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde

über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Infolgedessen entstand ein ca. zwei Kilometer langer Rückstau.

Am Stauende kam es gegen 14:00 Uhr zu einem weiteren Unfall, bei dem

zwei Personen schwerverletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen

fuhr ein 93-jähriger Autofahrer auf einen PKW Opel auf, der am

Stauende stand. Die 26-jährige Insassin und der Unfallfahrer wurden

jeweils schwerverletzt. Der Opel wurde zudem auf einen davorstehenden

PKW Mercedes geschoben. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Die

26-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

gebracht werden. Die beiden PKW der Verletzten mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Für die

Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. fünf Stunden zu

Verkehrsbeeinträchtigungen und zeitweisen Sperrungen der A19 in

Richtung Rostock.



Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige.



