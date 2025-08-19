POL-HRO: Wohnhaus nach Feuer derzeit nicht bewohnbar

Wismar (ots) -



Am 19.08.2025 gegen 15:15 kam es zum Brand eines Wohnhauses in der

Wismarer Altstadt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und Polizei

stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Bereich des

Dachstuhls fest. Aus dem Wohnhaus mussten zwei Personen evakuiert

werden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden in der Nähe zum

Brandort Straßensperrungen eingerichtet.

Drei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren

Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin konnte eine

Katze aus dem Haus gerettet werden.

Der Kriminaldauerdienst wird nach Auskühlen des Brandortes zum

Einsatz kommen. Da die Bewohner derzeit nicht in ihre Wohnungen

zurückkehren können, wird durch die Hausverwaltung eine anderweitige

Unterbringung gesucht.

Der voraussichtlich entstandene Sachschaden wird vorläufig auf

100.000 Euro geschätzt.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell