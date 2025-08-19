POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Höhe Sponholz

Sponholz (ots) -



Am heutigen Dienstag, dem 19. August 2025, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104, Höhe Sponholz.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 73-jähriger Hyundaifahrer die Bundesstraße 104 aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommend und wollte an der Ampelkreuzung in Richtung Sponholz geradeaus nach Warlin fahren.



Ein 44-jährige Audifahrer kam aus Richtung Warlin und wollte an der Ampelkreuzung nach links (Fahrtrichtung Sponholz) abbiegen. Als die Ampel des Audifahrers auf grün umsprang, setzt er sich in Bewegung und kollidierte kurz darauf mit dem Hyundaifahrer, welcher sich offenbar trotz roter Ampeln in den Kreuzungsbereich begeben hatte.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und seine 66-jährige Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro. Die Bundesstraßen 104 und 197 mussten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



