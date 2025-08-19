POL-NB: Erst ein Hausschuh, dann wird es handgreiflich: Auseinandersetzung auf Malchower Parkplatz

Malchow (ots) -



Am gestrigen Montagabend (18.08.2025) gegen 21:00 Uhr kam es in Malchow auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Übergriff auf einen 20-Jährigen Deutschen. Der Geschädigte gab an, dass er sich nach Feierabend noch zu einer örtlichen Tankstelle begeben wollte. Auf dem Weg dorthin drehte er spaßeshalber mehrere Runden um einen Kreisverkehr. Daraufhin hätten zwei Mitarbeiter eines Imbisses offenbar mit einem Hausschuh nach seinem Auto geworfen. Der 20-Jährige habe die Situation klären wollen und auf dem Supermarktparkplatz angehalten.



Nach seinen Aussagen sollen die beiden Tatverdächtigen, darunter ein 49-jähriger Deutscher, auf ihn losgegangen sein. Sie sollen mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben, wodurch er sich Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Diese mussten noch vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend kam der Geschädigte in ein nahgelegenes Krankenhaus.



Von der Tat liegt der Polizei eine Videoaufzeichnung vor, wodurch einer der Tatverdächtigen bereits namhaft gemacht werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung und der Sachbeschädigung aufgenommen.



