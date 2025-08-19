POL-HRO: Polizei Hagenow zieht volltrunkenen PKW-Fahrer aus dem Verkehr

B321 Hagenow/Schwerin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Polizei Hagenow am späten Abend des 18.08.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten PKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.



Gegen 23:30 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über einen in der Fahrweise auffälligen Peugeot, welcher auf der B321 von Hagenow nach Schwerin unterwegs gewesen ist. Die sofort eingesetzten Beamten konnten den PKW samt 35-jährigem, aus der Ukraine stammenden Fahrer glücklicherweise auf einem Tankstellengelände feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Anfangsverdacht einer möglichen Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab 2,77 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



