POL-HRO: Unbekannte Diebe bedienen sich während des Wochenendes auf Baustelle bei Warlow im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes zu einem Fall des besonders schweren Diebstahls auf einer Baustelle zwischen den Ortschaften Wesselsdorf und Warlow gekommen sein soll.



Wie den aktuellen Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam den Zugang, um schließlich einen Druckluftkompressor-Anhänger zu entwenden. Ein für die Baustelle verantwortlicher Mitarbeiter wurde im Nachgang des Wochenendes auf die Tat aufmerksam, als die Arbeiten vor Ort wieder aufgenommen werden sollten. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte diverse Spuren. Nach eigenen Angaben der geschädigten Firma liegt der entstandene Stehlschaden bei mindestens 10.000 Euro.



