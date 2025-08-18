POL-NB: PKW kollidiert mit Hauswand und einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots) -



Am 18.08.2025 kam es gegen 17:40 Uhr in der Kirschenallee in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person.



Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin ihren PKW BMW auf dem Netto-Parkplatz abzustellen und verwechselte hierbei das Bremspedal mit dem Gaspedal. Der PKW fuhr daraufhin über einen Teil des Parkplatzes, streifte einen Transporter und prallte gegen das Gebäude des Netto-Marktes.



Hierbei entstand Sachschaden an der Hauswand und einem davor aufgestelltes Klimagerät. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die 66-jährige Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.



