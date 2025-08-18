POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen aus Plau am See
Plau am See (ots) -
Die Suche nach den beiden vermissten Jugendlichen aus Plau am See kann eingestellt werden. Sie konnten wohlbehalten angetroffen und den Erziehungsbreichtigten übergeben werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
