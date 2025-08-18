Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen aus Plau am See - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Fotos der vermissten Personen Fotos der vermissten Personen

Die Polizei in Plau am See sucht seit dem 17.08.2025 nach der 16-jährigen Jugendlichen Zoe-Sofie Kanter sowie dem 15-jährigen Milo Männchen. Beide Vermisste sind zuletzt gegen 17:30 Uhr an der Wohnanschrift des Jungen in Plau gesehen worden und seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Gesuchten führten, bittet die Polizei die Bevölkerung nun um Mithilfe.

Die vermisste Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

1,66m groß

schlanke Statur

lange braune Haare mit zwei blonden Strähnen im Stirnbereich

bekleidet sei sie mit einer schwarz-weißen Jacke, grauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck „I Love my Boyfriend“

Der vermisste Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

1,80m groß

schlanke Statur

kurze braune Haare

bekleidet sei er mit einem roten T-Shirt mit Puma-Logo, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Sportschuhen der Marke Puma

Ein Foto des vermissten Jungen ist der Anlage unter dem Artikel zu entnehmen.

Wer hat die vermissten Personen gesehen oder kann sogar Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise sind möglichst umgehend und telefonisch an das Polizeirevier Plau am See unter 038735/8370 zu richten.