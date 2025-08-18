POL-HRO: Auseinandersetzung am Doberaner Platz - Mann leistet Widerstand

Rostock (ots) -



Am 17.08.2025 gegen 01:30 Uhr befanden sich Beamte des Polizeihauptreviers Rostock im Rahmen des Präsenzkonzeptes auf dem Doberaner Platz, als sie auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aufmerksam wurden.



Beteiligt waren ein 48-jähriger Deutscher sowie ein 37-jähriger Deutscher. Beide Männer standen unter dem Einfluss von Alkohol. Zur Trennung der Kontrahenten setzten die hinzueilenden Beamten ihr Reizstoffsprühgerät ein. Die Maßnahme zeigte Wirkung und die Auseinandersetzung konnte zunächst beendet werden.



In diesem Zusammenhang wurden auch zwei unbeteiligte Personen, die versucht hatten die Streitenden zu trennen, dem Reizstoff ausgesetzt. Ein alarmierter Rettungswagen kam zum Einsatz, um die Augen der Betroffenen auszuspülen.



Der 48-Jährige verhielt sich auch im weiteren Verlauf aggressiv und musste zur Verhinderung weiterer Angriffe zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete er Widerstand, indem er unter anderem versuchte die Beamten zu treten.



Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 48-Jährige ins polizeiliche Gewahrsam verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,28 Promille.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell