POL-HRO: Wohnungseinbruch in Rostock-Lütten Klein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Sonnabend, den 16.08.2025, soll es gegen 14:35 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der St.-Petersburger Straße 2 im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gekommen sein.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein bislang unbekannter Täter über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss verschafft haben. Dabei nutzte er eine offenstehende Balkontür um in die Wohnung zu gelangen. In der Wohnung entwendete der Tatverdächtige Bargeld. Der 25-jährige deutsche Mieter befand sich zur Tatzeit in der Wohnung und überraschte den maskierten, Einbrecher. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort.



Aufgrund der Tageszeit und der Lage hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Sonnabend, den 16.08.2025, gegen 14:35 Uhr im Bereich St.-Petersburger Straße /Helsinkier Straße in Lütten Klein verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdiest Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, die Onlinewache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



