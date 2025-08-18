Presseeinladung: Vermessungstechniker und Geomatiker erhalten Zeugnisse

Innenminister Christian Pegel übergibt mit der ersten Direktorin des Landesamtes für Innere Verwaltung, Gudrun Beneicke, Zeugnisse an 42 Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 23. August 2025, 13 Uhr

Ort: 19055 Schwerin, Wichernsaal in Schwerin, Apothekerstraße 48 (Hof)

Aufgrund des enormen Fachkräftemangels im Bereich des Geoinformations- und Vermessungswesens wurde in den zurückliegenden Jahren eine verstärkte Nachwuchsgewinnung durchgeführt. Dies ist der zweite von drei Jahrgängen bei dem die Imagekampagne Wirkung gezeigt hat.

Die Veranstaltung wird vom Landesamt für innere Verwaltung gemeinsam mit den Landesgruppen des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, des Deutschen Vereins für Vermessungswesen und des Verbands Deutscher Vermessungsingenieure organisiert.