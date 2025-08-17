POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Stolpe an der Peene (ots) -



Am 17.08.2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

B110 Höhe Stolpe an der Peene. Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw

Skoda kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw Opel der

vor ihr fahrenden 44-jährigen Fahrzeugführerin.

Beide Frauen wurden durch Rettungswagen leichtverletzt zur

Untersuchung in das umliegende Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000

Euro. Die B110 musste zur Unfallaufnahme, Versorgung der Fahrerinnen

und Bergung der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden.



