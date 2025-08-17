POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen
Stolpe an der Peene (ots) -
Am 17.08.2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der
B110 Höhe Stolpe an der Peene. Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw
Skoda kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw Opel der
vor ihr fahrenden 44-jährigen Fahrzeugführerin.
Beide Frauen wurden durch Rettungswagen leichtverletzt zur
Untersuchung in das umliegende Krankenhaus verbracht.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000
Euro. Die B110 musste zur Unfallaufnahme, Versorgung der Fahrerinnen
und Bergung der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden.
