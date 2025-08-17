POL-HRO: Brand eines Gebäudes in Liessow

Landkreis Rostock (ots) -



Am Vormittag des 17.08.2025 wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier

Bützow sowie von mehreren Feuerwehren aus dem Amtsbereich Laage

aufgrund einer Brandmeldung in der Ortschaft Liessow alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der gesamte

Dachstuhl eines Gebäudes.



Dieses unterteilt sich in zwei Hälfen von welcher eine bis vor ein

paar Monaten noch als Arbeitsversorgung / Kantine genutzt wurde und

die andere derzeit als Wohnbereich genutzt wird. Die Person, welche

die eine Hälfte des Gebäudes bewohnt, befand sich zu diesem Zeitpunkt

nicht mehr in ihrer Wohnung.



Der Dachstuhl musste durch die Feuerwehr abgenommen werden. Im Zuge

der Löscharbeiten und durch das Feuer wurde das Gebäude komplett

zerstört.



Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zur Spurensuche und -sicherung

zum Brandort und wird anschließend Ermittlungen aufgrund des

Verdachtes der schweren Brandstiftung durch bislang unbekannte Täter

aufnehmen.



Die Löscharbeiten der Feuerwehren, welche mit insgesamt 74 Kameraden

im Einsatz waren, dauerten noch bis in den Nachmittag an.



Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

100.000EUR geschätzt.







