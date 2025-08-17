POL-HRO: Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus
Schwerin (ots) -
In den frühen Mittagsstunden des 17.08.2025 wurde der
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand
in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses im Schweriner
Stadtteil Mueßer Holz gemeldet.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Interieur mehrerer
Kellerabteile in Brand. Das Gebäude wurde durch die Berufsfeuerwehr
der Landeshauptstadt Schwerin evakuiert.
Die Berufsfeuerwehr sowie die ebenfalls hinzugezogene Freiwillige
Feuerwehr Schlossgarten löschten die Flammen, bevor das Feuer auf
Wohnräume übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses konnten nach
abschließender Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen
zurückkehren.
Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte jedoch noch
vor Ort durch die behandelnde Besatzung des Rettungswagens wieder
entlassen werden.
Der Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der
schweren Brandstiftung aufgenommen.
