POL-HRO: Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots) -



In den frühen Mittagsstunden des 17.08.2025 wurde der

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand

in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses im Schweriner

Stadtteil Mueßer Holz gemeldet.



Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Interieur mehrerer

Kellerabteile in Brand. Das Gebäude wurde durch die Berufsfeuerwehr

der Landeshauptstadt Schwerin evakuiert.

Die Berufsfeuerwehr sowie die ebenfalls hinzugezogene Freiwillige

Feuerwehr Schlossgarten löschten die Flammen, bevor das Feuer auf

Wohnräume übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses konnten nach

abschließender Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren.



Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte jedoch noch

vor Ort durch die behandelnde Besatzung des Rettungswagens wieder

entlassen werden.



Der Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der

schweren Brandstiftung aufgenommen.



Niklas Mers, POK





