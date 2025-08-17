POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person bei Alt Zachun (LK LUP)

Alt Zachun (LK LUP) (ots) -



Am 17.08.2025 ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Nähe von Alt

Zachun (LK LUP) ein folgenschwerer Verkehrsunfall.



Über den Polizeinotruf wurde auf der L 092 ein auffälliger PKW Opel

gemeldet, der aufgrund seiner Fahrweise bereits mehrere

"Fast-Unfälle" verursacht hatte. Entsandte Funkstreifenwagen konnten

das betreffende Fahrzeug, welches von einem Mann gefahren wurde, kurz

vor Besendorf im Gegenverkehr wahrnehmen.



Nachdem sie wendeten stellten sie den bereits verunfallte PKW am

Ortseingang von Alt Zachun fest. Der PKW kam nach aktuellem

Erkenntnisstand in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab,

prallte gegen einen Baum und fing Feuer. In der Folge verstarb der

bislang unbekannte Kraftfahrer im brennenden Fahrzeug. Das Feuer

griff weiterhin auf ein angrenzendes Feld über.



Insgesamt wurden 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Alt

Zachun, Neu Zachun/Hoort/Bandenitz, und Rastow sowie Rettungsdienst

und Notarzt alarmiert. Die L 092 wurde für die Unfallaufnahme sowie

Bergungsmaßnahmen etwa drei Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR

beziffert.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell