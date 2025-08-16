POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Nr.6098050  | 16.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Im Rostocker Ostseestadion fand am 16.08.2025 das DFB-Pokal-Spiel
zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim statt.
Das Spiel wurde im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen
nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich 198 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:00
Uhr vorliegenden Erkenntnisse

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


