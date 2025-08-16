POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Im Rostocker Ostseestadion fand am 16.08.2025 das DFB-Pokal-Spiel

zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim statt.

Das Spiel wurde im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft.



In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen

nennenswerten Zwischenfällen.



Insgesamt befanden sich 198 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell