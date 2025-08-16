POL-NB: Verkehrsunfall mit kurzzeitigen Sperrung der BAB 20

BAB 20/ Friedland - Strasburg (ots) -



Am 16.08.2025, gegen 14:00 Uhr wurde der Einsatzleistelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der A20,

zwischen den Anschlussstelle Friedland und Strasburg, im

Baustellenbereich, in Fahrtrichtung Stettin gemeldet.

Der 74-jährige Fahrer des Pkw Ford befuhr die Autobahn in Richtung

Lübeck und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam in

Fahrtrichtung Stettin zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 48-jähriger Beifahrer und ein

4-jähriges Kind.

Alle beteiligten Personen waren polnische Staatsbürger und blieben

unverletzt.

Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung für ca. zwei Stunden

gesperrt. Eine Durchsage im Verkehrsfunk empfahl den

Verkehrsteilnehmern diesen Bereich ab der Abfahrt Neubrandenburg Ost

zu umfahren.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro.



