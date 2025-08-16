POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW brennt vollständig aus

Friedland (ots) -



Am 16.08.2025 um 05:20 Uhr wird der Einsatzleitstelle Neubrandenburg

ein Unfall mit einem brennendem PKW auf der B197 kurz hinter

Friedland gemeldet.

Zwei Funkwagen vom Polizeirevier Friedland konnten bereits auf der

Anfahrt eine schwarze Rauchwolke feststellen.

Am Unfallort konnte der 19-jährige Fahrzeugführer mit einer

Kopfverletzung, aber ansprechbar festgestellt werden.

Nach Sichtung der Unfallspuren und Befragung des Fahrzeugführers

befand sich der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer auf dem Weg nach

Hause, als auf Höhe der Unfallstelle zwei Rehe die Fahrbahn kreuzten.

Als Reaktion darauf versuchte er diesen auszuweichen, kam dabei von

der Fahrbahn ab und fuhr auf die Schutzplanke. Nach ca. 200m

überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite, neben der

Fahrbahn zum Liegen. Der 19-Jährige konnte sich noch selbstständig

aus dem Auto befreien bevor dieses Feuer fing.

Der Fahrzeugführer wurde zur Untersuchung in das nächstgelegene

Krankenhaus verbracht.

19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedland kamen zum Einsatz,

um den brennenden PKW zu löschen.

Die B197 war zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des PKW für

1,5 Stunden vollgesperrt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10.350 Euro.





Im Auftrag





Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell