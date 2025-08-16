POL-HRO: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Wittenförden (LK LUP)

Wittenförden (ots) -



Am 15.08.2025 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund

einer Brandmeldung in der Birkenstraße in Wittenförden (LK LUP)

alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand eines

Carports, welcher in der Folge auf den Dachstuhl des dazugehörigen

Einfamilienhauses übergriff. Das Haus geriet in Vollbrand und ist

nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet. Das Feuer breitete sich

weiterhin auf den Carport des Nachbarhauses aus, zerstörte diesen

und beschädigte die Fassade des dazugehörigen Einfamilienhauses.

Dieses ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der

Sachschaden wird auf 500.000EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden

67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort

beschlagnahmt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



