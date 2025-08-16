POL-HRO: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Wittenförden (LK LUP)
Wittenförden (ots) -
Am 15.08.2025 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund
einer Brandmeldung in der Birkenstraße in Wittenförden (LK LUP)
alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand eines
Carports, welcher in der Folge auf den Dachstuhl des dazugehörigen
Einfamilienhauses übergriff. Das Haus geriet in Vollbrand und ist
nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet. Das Feuer breitete sich
weiterhin auf den Carport des Nachbarhauses aus, zerstörte diesen
und beschädigte die Fassade des dazugehörigen Einfamilienhauses.
Dieses ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der
Sachschaden wird auf 500.000EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden
67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort
beschlagnahmt.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
