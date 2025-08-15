POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrerin auf der B109 bei Torgelow (LK V-G)

Torgelow (ots) -



Am 15.08.2025 gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B109 / Landstraße 32 bei Torgelow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr die 44-jährige Fahrzeugführerin eines Motorrades der Marke Honda die B109 von Ferdinandshof in Richtung Jatznick. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer eines VW Transporters befuhr die Landstraße 32 aus Richtung Hammer a.d. Uecker kommend und bog in der weiteren Folge auf die B109 in Richtung Jatznick ab. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin und es kam zu Zusammenstoß beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde die Motorradfahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen auf der B109.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



