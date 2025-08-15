POL-NB: Badetoter auf der Insel Rügen

Binz auf Rügen (ots) -



Am Strand von Binz auf der Insel Rügen wurde heute gegen 18 Uhr

ein leblos im Wasser der Ostsee treibender Mann aufgefunden. Der

alarmierte Notarzt konnte nach Reanimationsversuchen nur noch den Tod

des 94-jährigen Mannes aus Berlin feststellen.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.



