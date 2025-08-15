POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit drei Fahrzeugen und Vollsperrung

Kröpelin (ots) -



Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20,

Richtungsfahrbahn Rostock unmittelbar im Bereich der Anschlussstelle

Kröpelin ein Unfall mit drei beteiligten PKW.

Nach jetzigem Erkenntnisstand musste ein Skoda Enyak verkehrsbedingt

bremsen, ein nachfolgender Mercedes bremste ebenfalls und der weitere

nachfolgende Mercedes fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob

dieser den vorausfahrenden Mercedes auch noch gegen den Skoda. Ein

Mercedes und der Skoda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

und mussten geborgen werden.

Der 43-jährige männliche Unfallverursacher erlitt einen Schock

benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung. Seine 41-jährige

Mitfahrerin wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung nach

Rostock ins Südstadtklinikum gebracht.

Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle, für die Landung

des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die

Richtungsfahrbahn Rostock für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Es kam zu Rückstauerscheinungen von über 10 Kilometern bis zur

Raststätte Fuchsberg. Gegen 17:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort

abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden.

Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 50.000 Euro geschätzt.



Ralf Schlösser

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell