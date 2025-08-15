POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit drei Fahrzeugen und Vollsperrung
Kröpelin (ots) -
Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20,
Richtungsfahrbahn Rostock unmittelbar im Bereich der Anschlussstelle
Kröpelin ein Unfall mit drei beteiligten PKW.
Nach jetzigem Erkenntnisstand musste ein Skoda Enyak verkehrsbedingt
bremsen, ein nachfolgender Mercedes bremste ebenfalls und der weitere
nachfolgende Mercedes fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob
dieser den vorausfahrenden Mercedes auch noch gegen den Skoda. Ein
Mercedes und der Skoda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit
und mussten geborgen werden.
Der 43-jährige männliche Unfallverursacher erlitt einen Schock
benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung. Seine 41-jährige
Mitfahrerin wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung nach
Rostock ins Südstadtklinikum gebracht.
Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle, für die Landung
des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die
Richtungsfahrbahn Rostock für über eine Stunde voll gesperrt werden.
Es kam zu Rückstauerscheinungen von über 10 Kilometern bis zur
Raststätte Fuchsberg. Gegen 17:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort
abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden.
Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 50.000 Euro geschätzt.
Ralf Schlösser
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf
