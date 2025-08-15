POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Binz auf Rügen (ots) -



Am heutigen Freitag, den 15.08.2025 um 15:18 Uhr kam es auf der L29

zwischen Binz und Serams zu einem Verkehrsunfall mit drei

leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 77-jährige Fahrzeugführer

eines PKW BMW auf der Strecke von Binz in Richtung Serams aufgrund

von Sichtbehinderung durch landwirtschaftliche Arbeiten neben der

Fahrbahn, nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal

mit dem PKW VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Dieser wurde durch

den Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in das

nächstgelegene Krankenhaus nach Bergen gebracht. Beide Fahrzeuge

waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt ist ein Sachschaden

von ca. 20.000 Euro entstanden. Zusätzlich kam die Freiwillige

Feuerwehr zum Einsatz, da bei dem PKW BMW Betriebsstoffe ausliefen.

Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger.

Die L29 musste auf Höhe der Unfallstelle für die

Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 75 Minuten

voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell