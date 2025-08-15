POL-NB: Badetoter am Tollensesee
Neubrandenburg (ots) -
Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in
17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos
im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen
zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die
unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die
Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden
liegen derzeit nicht vor.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
