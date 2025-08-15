POL-NB: Badetoter am Tollensesee

Neubrandenburg (ots) -



Am 15.08.2025 gegen 10:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in

17033 Neubrandenburg am Tollensesee eine weibliche Person regungslos

im Wasser liegt. Umgehend wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen

zum Einsatz gebracht. Trotz intensiver Reanimation verstarb die

unbekannte weibliche Person im Klinikum in Neubrandenburg. Die

Todesursache ist zurzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen hierzu aufgenommen. Hinweise für ein Fremdverschulden

liegen derzeit nicht vor.



