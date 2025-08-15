POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall in Zurow (LK NWM)

Wismar (ots) -



Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Zurow und

der B 192 ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Schaden von

20.000 Euro entstand.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 48-jährige Fahrer eines

Mercedes Kleinlaster mit Anhänger die B 192 aus Richtung der BAB 20

Abfahrt Zurow kommend in Richtung Reinstorf. Der 81-jährige Fahrer

eines Renault kam dem Mercedes-Fahrer entgegen und wollte an der

Kreuzung zur K 31 nach links abbiegen. Die Ampel an der Kreuzung

zeigte für beide Fahrzeugführer grün. Der 81-jährige und in dieser

Verkehrssituation wartepflichtige Fahrer des Renault übersah jedoch

den entgegen kommenden Mercedes und es kam zum frontalen Zusammenstoß

beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden.

Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer

Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Betreuung ins

Klinikum nach Wismar gebracht.

Gegen 10:45 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell