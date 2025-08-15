POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall in Zurow (LK NWM)
Wismar (ots) -
Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Zurow und
der B 192 ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Schaden von
20.000 Euro entstand.
Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 48-jährige Fahrer eines
Mercedes Kleinlaster mit Anhänger die B 192 aus Richtung der BAB 20
Abfahrt Zurow kommend in Richtung Reinstorf. Der 81-jährige Fahrer
eines Renault kam dem Mercedes-Fahrer entgegen und wollte an der
Kreuzung zur K 31 nach links abbiegen. Die Ampel an der Kreuzung
zeigte für beide Fahrzeugführer grün. Der 81-jährige und in dieser
Verkehrssituation wartepflichtige Fahrer des Renault übersah jedoch
den entgegen kommenden Mercedes und es kam zum frontalen Zusammenstoß
beider Fahrzeuge.
Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten
geborgen werden.
Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einer
Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Betreuung ins
Klinikum nach Wismar gebracht.
Gegen 10:45 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.
