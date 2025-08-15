POL-ANK: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Eggesin

Eggesin (ots) -



Am 23.07.2025 kam es in Eggesin zu einer schweren Körperverletzung.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnisse wurde ein 19-jähriger Deutscher gegen 15:30 Uhr in der Stettiner Straße auf Höhe der Einmündung der Straße Am Sportplatz von einer Gruppe aus bislang unbekannten, augenscheinlich jugendlichen Tatverdächtigen, körperlich angegriffen und anschließend schwer verletzt zurückgelassen.



Die Polizei sucht auf diesem Weg nun auch nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der 039771-82-0, die Onlinewache oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Franziska Höhne

Telefon: 03971 251 3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell