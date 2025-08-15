POL-HRO: Aktuelle Serie von Schockanrufen in Westmecklenburg

Rostock (ots) -



Seit dem Freitagvormittag registriert die Polizei, dass es in den

Bereichen Schwerin, Landkreis Nordwestmecklenburg und Landkreis

Ludwigslust-Parchim zu einer Vielzahl sogenannter Schockanrufe kommt.

Dabei wird dem Anrufer immer suggeriert, dass ein Familienangehöriger

einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und eine

Kautionszahlung von mehreren tausend Euro erforderlich ist.



Das ist eine Betrugsmasche - fallen Sie nicht darauf rein!



Bei Schockanrufen ist es wichtig, ruhig zu bleiben und nicht in Panik

zu geraten.

Legen Sie sofort auf und wählen Sie die Ihnen bekannte Nummer des

angeblichen Verwandten oder die Notrufnummer 110, um die Situation zu

überprüfen.

Geben Sie am Telefon keine persönlichen oder finanziellen

Informationen preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an

unbekannte Personen.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell