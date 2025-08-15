POL-HRO: Aktuelle Serie von Schockanrufen in Westmecklenburg
Rostock (ots) -
Seit dem Freitagvormittag registriert die Polizei, dass es in den
Bereichen Schwerin, Landkreis Nordwestmecklenburg und Landkreis
Ludwigslust-Parchim zu einer Vielzahl sogenannter Schockanrufe kommt.
Dabei wird dem Anrufer immer suggeriert, dass ein Familienangehöriger
einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und eine
Kautionszahlung von mehreren tausend Euro erforderlich ist.
Das ist eine Betrugsmasche - fallen Sie nicht darauf rein!
Bei Schockanrufen ist es wichtig, ruhig zu bleiben und nicht in Panik
zu geraten.
Legen Sie sofort auf und wählen Sie die Ihnen bekannte Nummer des
angeblichen Verwandten oder die Notrufnummer 110, um die Situation zu
überprüfen.
Geben Sie am Telefon keine persönlichen oder finanziellen
Informationen preis und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an
unbekannte Personen.
André Falke
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell