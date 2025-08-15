POL-HRO: Einbrecher stehlen Geld aus zwei Firmen in Roggentin

Roggentin/Landkreis Rostock (ots) -



Dem Polizeirevier Sanitz wurden am heutigen Morgen gleich zwei Einbrüche in Geschäftsräume in Roggentin gemeldet.



Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht zum einen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Feinkostgeschäftes u.a. für Fleischwaren im Globusring. Im weiteren Verlauf drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die dortigen Geschäftsräume. Weiterhin gelangten die Täter auch in einen Bürocontainer auf dem dortigen Gelände.



Zudem wurde ein in der Nähe befindliches Eiscafé angegriffen. In dem "An der Autobahn" gelegenen Objekt drangen die Täter ebenfalls gewaltsam ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.



In beiden Fällen entwendeten die Täter Bargeld. Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam im Rahmen der Spurensicherung zum Einsatz.



Nun ermittelt das zuständige Kriminalkommissariat in Sanitz und prüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen. Zudem wird entsprechendes Videomaterial durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht getätigt werden.



Sollten jedoch sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen oder sonstige Hinweise getätigt werden, bittet die Polizei dies unter der Rufnummer 038209 - 44224 im Polizeirevier Sanitz, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder andere Polizeidienststelle zu melden.



