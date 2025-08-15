POL-NB: Mann randaliert mit fast 4 Promille in Damentoilette

Waren (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (14. August 2025) wurde die Polizei um 18:20 Uhr in ein Restaurant in der Warener Müritzstraße gerufen. Eine männliche Person randalierte auf einer Toilette und weigerte sich, das Restaurant zu verlassen.



Vor Ort stellten die Beamten einen 58-jährigen deutschen Warener mit heruntergelassener Hose in der Damentoilette fest. Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und wollte das WC nicht mehr verlassen.



In der weiteren Folge sperrte sich der Mann gegen die polizeiliche Maßnahme, konnte jedoch einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus übergeben werden.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,95 Promille.



Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.



