POL-HST: Informationen zur Sail GP

Nr.6097481  | 15.08.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Sassnitz (ots) -

Am 16. und 17. August 2025 wird Sassnitz erstmals Austragungsort der weltweit renommierten Segelserie SailGP. Mit spektakulären Rennen, internationalen Teams und maritimem Flair erwartet die Stadt ein Sportereignis der Spitzenklasse - und zugleich eine große logistische Herausforderung.

Um einen sicheren und geregelten Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, setzt die Stadt Sassnitz ein temporäres Verkehrs- und Parkkonzept um. Anreisende, Einwohner und Berufstätige werden gebeten, sich rechtzeitig über die Einschränkungen zu informieren und die ausgeschilderten Umleitungen sowie Shuttle-Angebote zu nutzen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6095504

Die Polizei stellt mit dieser Pressemitteilung die Zeiten des Shuttles ab Mukran zur Verfügung.

Für Bürger ist das Polizeirevier Sassnitz für Fragen jederzeit unter der Telefonnummer 038392 3070 erreichbar.

