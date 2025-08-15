POL-HST: Heimliche Filmaufnahmen - Tatverdächtiger am Strand ermittelt

Nr.6097407  | 15.08.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Prerow (ots) -

Am gestrigen Donnerstag (14. August 2025) wurde die Polizei gegen 16 Uhr an den Strand von Prerow gerufen.

Ein Ehepaar hatte einen 52-jährigen Mann aus Thüringen dabei beobachtet, wie er augenscheinlich Filmaufnahmen von unbekleideten Badegästen anfertigte. Zur Tarnung seiner Kamera nutzte er offenbar einen Kaffeebecher. Der Tatverdächtige stimmte einer Durchsuchung seines Hotelzimmers zu, die anschließend durchgeführt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen und der Verletzung des Intimbereiches durch Bildaufnahmen aufgenommen.

